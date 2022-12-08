СИБУР поддержал 5 волонтерских проектов сотрудников «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пять нижнекамских проектов стали победителями десятого конкурса волонтерских проектов сотрудников СИБУРа программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Всего на конкурс было представлено 77 заявок из 18 городов России. В число победителей вошли проекты по обустройству дворовых территорий, экологические акции по высадке саженцев деревьев и цветов, экоуроки о пользе раздельного сбора отходов, волонтерские выезды в приюты для бездомных животных и многие другие.

Ведущий социолог «Нижнекамскнефтехима» Роза Закирова выиграла грант на проект «Вместе с мамой». Он предполагает организацию и проведение творческих занятий, а также кулинарных мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.



— Жизнь семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, отличается от обычной. Поэтому для таких семей очень важны положительные эмоции, это влияет на качество их жизни. Участие в программе «Формула хороших дел» позволяет нам подарить минуты радости таким детям и их родителям, — говорит она.



Еще одна инициатива по направлению инклюзии принадлежит команде старшего бизнес-партнера Управления экономики операций Алексея Ильяшевского — проект под названием «Мир без границ». В его рамках запланированы выездные экскурсии и кратковременные путешествия на природу для детей-инвалидов из Нижнекамска.

Инженер завода пластиков «Нижнекамскнефтехима» Ренат Нигматуллин дебютировал на конкурсе с проектом «Экотурнир с пользой». Для реализации инициативы молодой человек планирует установить специальные боксы для сбора пластиковых крышек в городских школах, а затем с их помощью провести «шашечный» турнир.

Сразу два волонтерских проекта представила инженер Объединенного ремонтного производства Екатерина Сидорова. Один из них, «Добрая открытка», рассчитан на детей школьного возраста. В рамках этой инициативы будут проводиться занятия по изготовлению открыток к праздничным и памятным датам (23 февраля, 8 марта, 9 мая, День пожилого человека, День защиты детей и другое). Все поделки будут передаваться одиноким пожилым людям, а также в детские больницы и реабилитационные центры. Второй проект Екатерины Сидоровой — «Золотые руки, добрые сердца» направлен на решение социально значимых задач — поддержку семей с небольшим доходом.

— Волонтерский проект «Золотые руки, добрые сердца» — это проект по направлению «социальная защита». Он направлен на сплочение мастериц города серебряного возраста и оказание помощи нуждающимся в виде шитья и вязания необходимых вещей. Проект стартует с февраля будущего года. В нашем городе есть семьи с низким достатком, помощь в приобретении вещей к зиме для детей, а также школьных сумок для обуви, спортивной формы была бы хорошей поддержкой для таких семей, особенно многодетных, — отмечает Екатерина Сидорова, инженер цеха №6601 Объединенного ремонтного производства «Нижнекамскнефтехима».

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«Нижнекамскнефтехим» присоединился к конкурсу волонтерских проектов сотрудников СИБУРа впервые в 2022 году. За это время работники предприятия уже реализовали ряд личных инициатив по очистке берегов рек и озер от мусора, проведению экоуроков в школах и творческих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, по сбору кормов для бездомных животных и многие другие.