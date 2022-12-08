СИБУР поддержал 5 волонтерских проектов сотрудников «Нижнекамскнефтехима»
Пять нижнекамских проектов стали победителями десятого конкурса волонтерских проектов сотрудников СИБУРа программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Всего на конкурс было представлено 77 заявок из 18 городов России. В число победителей вошли проекты по обустройству дворовых территорий, экологические акции по высадке саженцев деревьев и цветов, экоуроки о пользе раздельного сбора отходов, волонтерские выезды в приюты для бездомных животных и многие другие.
Ведущий социолог «Нижнекамскнефтехима» Роза Закирова выиграла грант на проект «Вместе с мамой». Он предполагает организацию и проведение творческих занятий, а также кулинарных мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
— Жизнь семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, отличается от обычной. Поэтому для таких семей очень важны положительные эмоции, это влияет на качество их жизни. Участие в программе «Формула хороших дел» позволяет нам подарить минуты радости таким детям и их родителям, — говорит она.
Еще одна инициатива по направлению инклюзии принадлежит команде старшего бизнес-партнера Управления экономики операций Алексея Ильяшевского — проект под названием «Мир без границ». В его рамках запланированы выездные экскурсии и кратковременные путешествия на природу для детей-инвалидов из Нижнекамска.
Инженер завода пластиков «Нижнекамскнефтехима» Ренат Нигматуллин дебютировал на конкурсе с проектом «Экотурнир с пользой». Для реализации инициативы молодой человек планирует установить специальные боксы для сбора пластиковых крышек в городских школах, а затем с их помощью провести «шашечный» турнир.
Сразу два волонтерских проекта представила инженер Объединенного ремонтного производства Екатерина Сидорова. Один из них, «Добрая открытка», рассчитан на детей школьного возраста. В рамках этой инициативы будут проводиться занятия по изготовлению открыток к праздничным и памятным датам (23 февраля, 8 марта, 9 мая, День пожилого человека, День защиты детей и другое). Все поделки будут передаваться одиноким пожилым людям, а также в детские больницы и реабилитационные центры. Второй проект Екатерины Сидоровой — «Золотые руки, добрые сердца» направлен на решение социально значимых задач — поддержку семей с небольшим доходом.
— Волонтерский проект «Золотые руки, добрые сердца» — это проект по направлению «социальная защита». Он направлен на сплочение мастериц города серебряного возраста и оказание помощи нуждающимся в виде шитья и вязания необходимых вещей. Проект стартует с февраля будущего года. В нашем городе есть семьи с низким достатком, помощь в приобретении вещей к зиме для детей, а также школьных сумок для обуви, спортивной формы была бы хорошей поддержкой для таких семей, особенно многодетных, — отмечает Екатерина Сидорова, инженер цеха №6601 Объединенного ремонтного производства «Нижнекамскнефтехима».
«Нижнекамскнефтехим» присоединился к конкурсу волонтерских проектов сотрудников СИБУРа впервые в 2022 году. За это время работники предприятия уже реализовали ряд личных инициатив по очистке берегов рек и озер от мусора, проведению экоуроков в школах и творческих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, по сбору кормов для бездомных животных и многие другие.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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