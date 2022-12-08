Экс-глава отдела полиции Казани признался: доходы от своего бизнеса вкладывал в ремонт зданий МВД

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сенсационное признание на допросе в Приволжском райсуде Казани сделал обвиняемый полковник Алексей Ершов. Экс-глава отделов полиции «Ямашевский» и «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») заявил, что годами совмещал службу с коммерческой деятельностью и вкладывал доходы... в ремонт тех же самых отделов, сообщает журналист «Реального времени».



В частности, Ершов поделился информацией, как через три месяца после торжественного открытия новое здание ОП «Сафиуллина» затопило, и ему, как начальнику, за собственный счет пришлось менять канализационную систему, а еще дважды ремонтировать гордость отдела — подземный тир. С его слов, на тот момент это был принцип любого руководителя в системе МВД: «Можешь финансово содержать подразделение — тебе могли его вверить».

Также обвиняемый в получении взяток на 20 млн рублей, превышении полномочий и участии в предпринимательской деятельности рассказал свою версию отношений с предпринимателем Александром Желовицким, по заявлению которого было возбуждено данное дело. Также Ершов раскрыл историю, как его хотели устранить за 10 тысяч долларов.

Подробности — в репортаже и видео «Реального времени».