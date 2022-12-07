В Казанском кремле обсудили сохранение религиозных объектов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казанском кремле в среду состоялась конференция «Объекты религиозного наследия», которая прошла в рамках международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участники конференции — представители разных конфессий — обсуждают, как сохранить великое наследие прошлого. Они отмечают — история помнит много трагических моментов, когда храмы подвергались разрушению. Так, чуть больше 100 лет назад была закрыта единственная синагога в Казани, и только в 90-е ее вернули решением Минтимера Шаймиева, а в 2000-х при поддержке Рустама Минниханова она обрела свой исторический вид.

С религией связаны 20% всех признанных мировых объектов ЮНЕСКО. Три из них находятся в Татарстане. Первым объектом республики, включенным в список, стал Казанский кремль. Религия стала главным и решающим фактором — экспертов восхитили находящиеся в комплексе церковь и мечеть — нигде и никогда в мире они не стояли так близко.

Как замечают участники конференции, помочь в сохранении монастырей и храмов может включение объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одной из главных проблем сегодня остается непопадание под нужные критерии.

Во вторник ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе сообщил, что полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» в Татарстане получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат.

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Маргарита Головатенко