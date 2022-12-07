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Президент России назвал нарушением прав человека содержание в СИЗО на протяжении пяти лет

19:43, 07.12.2022
Президент России назвал нарушением прав человека содержание в СИЗО на протяжении пяти лет
Фото: кадр прямого эфира/youtube.com

Президент России Владимир Путин назвал явным нарушением прав человека содержание в СИЗО на протяжении пяти лет.

Он указал, что неоднократно призывал отказываться от подобной практики и вводить сроки для расследования уголовных дел, по истечении которых нужно либо закрывать дело, либо отпускать человека из-под стражи.

Глава государства даст поручения по этому поводу Генпрокуратере и МВД. Конституционному суду будет поручено проанализировать этот вопрос, чтобы такая практика была прекращена.

Сегодня Путин заявил, что его позиция по вопросу возвращения смертной казни не поменялась:

— Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять Конституцию; поэтому моя позиция не поменялась, — сказал он.

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