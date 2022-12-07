Из-за масштабного сбоя в системе электронных виз Индии задержался вылет из Казани в Гоа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вечером во вторник, 6 декабря, 79 россиян не смогли вовремя улететь из Казани чартерным рейсом AZUR Air в Гоа. Причина — глобальный сбой в системе электронных виз Индии, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как выяснило «Реальное время», речь идет о рейсе ZF 2419. Самолет должен был вылететь накануне в 19.35, но задержался и вылетел лишь в 20.41.

Проблема появилась в последние дни. Из Екатеринбурга на 73 человек визы получили только за 2 часа до вылета.



— Проблема с индийскими электронными визами, если сбой будет продолжаться, может поставить под удар отдых сотен россиян. И самое главное, такие проблемы и инциденты снизят спрос на индийском направлении. В интересах самой Индии в максимально короткие сроки решить проблему, — сообщила заместитель гендиректора ANEX Tour Яна Муромова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Год назад Приволжская транспортная прокуратура начала проверку длительной задержки вылета рейса №934 по маршруту Казань — Дубай. На рейс было зарегистрировано 103 пассажира, из которых двое детей.



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Айрат Назипов