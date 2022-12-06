H&M окончательно закрыл все магазины в России

Шведский ретейлер H&M закрыл все магазины сети в России, всего в стране их было порядка 150, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.



Ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.



Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября H&M закрыл в России уже половину своих магазинов. К концу года торговую сеть в стране планировалось свернуть полностью.



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Маргарита Головатенко