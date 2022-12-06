Новости бизнеса

16:27 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

H&M окончательно закрыл все магазины в России

15:44, 06.12.2022 1
H&M окончательно закрыл все магазины в России
Фото: realnoevremya.ru

Шведский ретейлер H&M закрыл все магазины сети в России, всего в стране их было порядка 150, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября H&M закрыл в России уже половину своих магазинов. К концу года торговую сеть в стране планировалось свернуть полностью.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    до свидания! да здравствует али и совместные покупки
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок