Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» стал победителем конкурса среди молодых рационализаторов и изобретателей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске на Республиканском форуме работающей молодежи наградили победителей конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан».

Салават Ахметов, ведущий инженер-технолог службы главного технолога «Нижнекамскнефтехима», стал победителем конкурса в номинации «Экология и мониторинг окружающей среды».

Он представил на конкурс серию своих рационализаторских предложений по сокращению расхода сырьевых и водных ресурсов, выбросов в атмосферу и стоков в водную среду.

На предприятии Салават трудится с 2017 года. Молодым специалистом, после окончания Нижнекамского нефтехимического колледжа, он пришел на завод изопрена мономера (ИМ) в цех выделения изопрена. Без отрыва от производства Салават продолжил свое образование в НХТИ и реализовывал свои рационализаторские предложения.

За несколько лет работы Салават Ахметов смог сделать ряд экономически эффективных предложений. 12 проектов-предложений по улучшению технологии и экологических показателей — таковы его результаты рационализаторской деятельности только за минувший год. Часть идей молодого рационализатора уже воплощены на деле и успешно внедрены в действующее производство. Достигнутые результаты были отмечены на конкурсе молодых рационализаторов-изобретателей республики.

— Я работаю в блоке развития службы главного технолога. Что мне нравится в компании СИБУР, то, что развитие производства происходит непрерывно. Появилось больше возможностей для самореализации, — рассказал Салават Ахметов.

Организаторами конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель РТ» выступают общественная организация «Общество изобретателей и рационализаторов РТ» и «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи РТ.

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Целью конкурса является повышение престижа инженерных профессий, повышение статуса рационализаторов и изобретателей, а также вовлечение молодых специалистов, работающих на предприятиях и в организациях республики, в рационализаторскую и изобретательскую деятельность.