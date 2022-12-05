Сегодня в Татарстане ожидается до -16 градусов

В понедельник, 5 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане температура составит от -11 до -16 градусов. В Казани ожидается от -14 до -16°С, в Набережных Челнах — от -12 до -14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный ветер. На дорогах гололедица.

В декабре в Татарстане ожидается погода «холоднее обычного», спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отклонение температур от климатической нормы ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа — в Кировской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкирии.



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Татьяна Демина