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Черный байховый чай с начала года подорожал в Татарстане на 19%

20:00, 04.12.2022
Черный байховый чай с начала года подорожал в Татарстане на 19%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала января 2022 года черный байховый чай в Татарстане подорожал, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена выросла на 19,1%.

На 10 января один килограмм черного байхового чая стоил в республике 860,3 рубля. К концу ноября средний ценник вырос до 1024,6 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлого месяца черный байховый чай в Татарстане подорожал на 0,75%. Кроме него, с 21 по 28 ноября в республике выросла стоимость пшеничной муки, гречки, свежих огурцов.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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