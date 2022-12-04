Черный байховый чай с начала года подорожал в Татарстане на 19%
С начала января 2022 года черный байховый чай в Татарстане подорожал, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена выросла на 19,1%.
На 10 января один килограмм черного байхового чая стоил в республике 860,3 рубля. К концу ноября средний ценник вырос до 1024,6 рубля.
В конце прошлого месяца черный байховый чай в Татарстане подорожал на 0,75%. Кроме него, с 21 по 28 ноября в республике выросла стоимость пшеничной муки, гречки, свежих огурцов.
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