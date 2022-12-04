С начала года рис в Татарстане подорожал больше чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Татарстане с начала года шлифованный рис подорожал на 34,4%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Средняя цена на 28 ноября составила 91,2 рубля за килограмм.

В начале года шлифованный рис стоил 67,83 руб./кг. В конце 2021 года средний ценник составлял 68,56 руб./кг.

В конце прошлого месяца рис в республике подорожал на 0,65%. Также с 21 по 28 ноября выросла средняя цена на пшено, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, черный байховый чай, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности.

Как подсчитало «Реальное время», в Татарстане за полгода почти на треть подешевела гречка. На 28 ноября средняя цена составила 80,48 руб./кг.

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Татьяна Демина