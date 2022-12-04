До конца года в Мариуполе восстановят свыше 1,5 тыс. домов

В Мариуполе уже до конца года планируется восстановить свыше 1,5 тысячи домов, их также должны подключить к теплу. Таким образом, изначальный план собираются перевыполнить более чем в два раза, сообщил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.



— Скажу откровенно, я там [в Мариуполе — прим. ред.] был, остались «рожки да ножки», 90% домов просто непригодны для проживания. Нам прямым поручением Владимир Владимирович [Путин — прим. ред.] поставил задачу восстановить 570 домов и подготовить их к зиме. Мы взяли для себя сначала задачу 600, сейчас до конца года восстановим 1 578 домов, подведем их к теплу, — цитирует Степашина ТАСС.

Он также отметил, что таких темпов не было даже во время восстановления Сталинграда.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года. На восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.



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Илина Хакимова