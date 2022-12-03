В 2022 году провели более 1 тысячи мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий

В рамках Десятилетия науки и технологий помощник президента России Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко провели итоговое заседание 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства России.



— Сейчас все очень быстро меняется, и наука меняется, может быть, быстрее всего остального. Вынужденно меняется, потому что появляются новые вызовы, и к науке сегодня гораздо большие требования. Наука сегодня — это реальная надежда на существенные прорывы, существенные изменения, — сказал Андрей Фурсенко.



По словам Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в план включены 18 инициатив, нацеленных на решение трех ключевых задач Десятилетия. Сюда входят привлечение талантливой молодежи, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для россиян. Мероприятия охватили 87 регионов страны. Также Чернышенко поручил создать фильм о российской науке и молодых ученых.



Фото: правительство России — Мы видим, что первый год Десятилетия был продуктивным. Проведено более тысячи мероприятий. В них приняли участие почти 100 миллионов человек. Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений. В обществе высокий запрос на эту информацию. Большинство наших соотечественников — более 80 процентов — доверяют мнению российских ученых и гордятся российской наукой. 83 процента студентов планируют строить карьеру в научной сфере — это отличный результат первого года Десятилетия. Кроме того, я предлагаю продумать организацию сети научных музеев в России, а также создание открытых научных детских площадок, аналоги которых представлены на конгрессе. Считаю, что наряду с умными спортивными площадками, запускаемыми по инициативе «Единой России», это дало бы нам эффект синергии для физического интеллектуального развития наших детей, — отметил вице-премьер.

Напомним, Чернышенко на выездном рабочем совещании прописал вакцину массовой цифровизации при подготовке кадров для российской экономики, которое завершилось вчера поздно вечером в Иннополисе. На совещании собрались ректоры 500 российских вузов. Им Чернышенко велел срочно подготовить миллион IT-специалистов. Но сначала ректоров пропустят через массовую систему оценки компетенций — всесторонний ассессмент. По данным «Реального времени», им уготован «спепой» отбор кадровой диагностики по трем IT-модулям, а тестирование начнется в ближайшие месяцы.

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Диана Фатыхова