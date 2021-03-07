Чернышенко в Иннополисе: кадры с «цифрой» решат все

Ректорам вузов велено пройти через сито ассесмента и подготовить миллион айтишников. А Иннополис получает новый высокий статус

Фото: Максим Платонов

Вакцину массовой цифровизации при подготовке кадров для российской экономики прописал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выездном рабочем совещании, которое завершилось вчера поздно вечером в Иннополисе под Казанью. На совещании собрались ректоры 500 российских вузов. Им Чернышенко велел срочно подготовить миллион IT-специалистов. Но сначала ректоров пропустят через массовую систему оценки компетенций — всесторонний ассессмент. По данным «Реального времени», им уготован «спепой» отбор кадровой диагностики по трем IT-модулям, а тестирование начнется в ближайшие месяцы.

Сюрприз для ректоров вузов

Выездное рабочее совещание «Кадры для цифровой экономики», которое провел вчера в Иннополисе зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко (он отвечает за цифровую трансформацию кадров), завершилось сенсационными итогами для всего вузовского сообщества страны.

В этом году ректорам российских вузов придется пройти ассессмент-цикл комплексной оценки их качеств и компетенций. Простыми словами, они должны будут испытать на себе сито кадровой диагностики управленческих, профессиональных и личных качеств. Судя по реакции собравшихся, такого не ожидал никто из участников судьбоносного совещания.

В нем приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент Татарстана Рустам Минниханов. В очном и заочном форматах к совещанию присоединились около 500 ректоров ведущих университетов России, в том числе МГУ, МФТИ, СПбГУ, ИТМО, ДВФУ, а также представители крупных компаний — «Яндекс», Mail.ru, Сбер, X5 Retail Group, РЖД, Аэрофлот и Росатом. Всего в совещании участвовали свыше полутысячи человек.

В очном и заочном форматах к совещанию присоединились около 500 ректоров ведущих университетов России, в том числе МГУ, МФТИ, СПбГУ, ИТМО, ДВФУ, а также представители крупных компаний

После большой вступительной речи российского вице-премьера основная дискуссионная часть проходила в закрытом режиме. По окончании ключевые спикеры вышли к прессе с изложением итогов работы.

Ректоров пропустят через сито ассесмента

«Мы запускаем цикл сплошного ассесмента руководителей всех высших учебных заведений», — объявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, тестирование необходимо «в том числе и для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования».

Необходимость выявления «лучших умов» связана с разработкой фронтальной стратегии социально-экономического развития России в части рабочей группы «Инновации», которую курирует вице-премьер. По словам Дмитрия Чернышенко, стратегия в сфере подготовки кадров базируется не просто на перекладывании существующих госпрограмм.

«Надо найти прорывные решения, которые обеспечат ускоренный рост на пути достижения национальных целей. И здесь стоит задача — подготовить кадры для цифровой экономики», — говорит Чернышенко

«Надо найти прорывные решения, которые обеспечат ускоренный рост на пути достижения национальных целей. И здесь стоит задача — подготовить кадры для цифровой экономики», — говорит он. Ключевая роль в ответе на эти вызовы, по мнению вице-премьера, лежит на руководителях вузов. Они не только должны подготовить новые кадры, но и обеспечить их цифровыми навыками. Для этого и сами компетенции ректоров должны отвечать изменившимся требованиям времени.



Как пояснил «Реальному времени» один из участников совещания, им предложено пройти «слепое» тестирование по трем IT-модулям по оригинальной российской методике кадровой диагностики.

— Руководители вузов должны обладать обязательным набором определенных характеристик и иметь управленческие навыки, — объяснил он. — Тестирование по их выявлению практикуется в крупных российских компаниях при выборе кандидата на руководящую должность. Чем выше должность, тем сложнее это сделать. Кандидата оценивают так: каков его уровень системного мышления, есть ли способность брать на себя ответственность, есть ли умение формировать команду. Важны устойчивые психологические качества (умение говорить и рассуждать спокойно). Такая диагностика дает возможность быстро получить объективную информацию о ключевых управленческих характеристиках и личных качествах руководителя.

В рамках тестирования ректорам предложено будет пройти несколько блоков: психодиагностику, деловую игру по выявлению управленческих навыков и оценку soft skills («мягких навыков», не связанных с профессиональными качествами). Ожидается, что тестирование ректоров может начаться в ближайшие месяцы.

Необходимость выявления «лучших умов» связана с разработкой фронтальной стратегии социально-экономического развития России в части рабочей группы «Инновации»

Чернышенко просит подготовить до 1 млн IT-специалистов

Сегодня основная проблема подготовки кадров видится в «квалификационной яме»: несоответствии спроса и предложения на рынке труда в IT.

— Мы говорим о дисбалансе и разрыве между требованиями рынка и тем, что мы сейчас готовим, — обозначил во вступительной речи Дмитрий Чернышенко.

По его мнению, в стране острый дефицит IT-специалистов. При этом количество бюджетных мест в вузах по техническим специальностям увеличено в 2 раза. Но в некоторых вузах эти места все равно остаются незаполненными.

— Какой-то парадокс! — воскликнул Чернышенко. — Сегодня в топ-10 специальностей — специалисты в области работы с большими данными: инженер машинного обучения или архитектор приложений. Это те профессии, которые на агрегаторах подбора персонала предлагают самые большие зарплаты. Казалось бы, спрос есть! Но почему при этом дефицит по IT-специальностям? — возмущался зампред правительства РФ. По его оценке, сегодня дефицит оценивается от 700 тысяч человек до 1 млн.

— Вот эту подготовку надо обеспечить. Это то, что мы будем от вас просить, — обратился он к ректорам вузов.

Наиболее часто возникающий вопрос — а кто будет учить!?

— Этим вопросом всегда задаешься после просмотра стендов. Кто будет преподавать? — поставил вопрос ребром Дмитрий Чернышенко. — Даже я, имея базовое образование инженера-системотехника, не рискну назвать себя специалистом в этом направлении.

Он предложил ректорам вузов привлекать лучшие кадры.

— Чтобы преподаватели в вашем вузе были не только конкурентоспособными с коллегами из бизнес-технологических компаний, но и превосходили их. Это значит, что у вас должна быть такая наука, такие исследования, что они будут привлекать такого уровня специалистов из бизнеса, — посоветовал он.

По его словам, около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года. Правда, Чернышенко тут же честно засомневался в том, кто будет их готовить:

— Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей.

Сегодня основная проблема подготовки кадров видится в «квалификационной яме»: несоответствии спроса и предложения на рынке труда в IT

И добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования. По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.



За что вуз смогут лишить бюджетных мест

Качество подготовки специалистов теперь будет оцениваться по уровню трудоустройства выпускников по специальности. Этот показатель станет определяющим при формировании бюджетного задания на подготовку специалистов.

— Если выпускники не идут работать по специальности по окончании обучения, то бюджетные места будут перераспределены в другие вузы, — предупредил он.

После этого среди ректоров вузов прошло онлайн-голосование о том, что делать вузу, чьи выпускники работают не по специальности. Большинство ректоров ответило, что необходимо повысить взаимодействие с работодателями (150 голосов из 300). 125 участников голосования высказались в пользу повышения качества образования, и лишь 25 участников порвали метафорические тельняшки на груди и согласились с предложением отбирать бюджетные места.

Ректор РАНХ Владимир Мау в разговоре с «Реальным временем» пояснил, что такая проблема характерна скорее для региональных вузов, нежели для московских университетов. Но заметил, что мониторинг трудоустройства выпускников все равно не ведется, и что значит «работать по специальности» — пока не регламентировано.

Иннополис становится российским центром подготовки IT-кадров

Опорным образовательным центром, который будет готовить кадры для цифровой экономки, выбран университет Иннополис. Председателем его наблюдательного совета стал лично Дмитрий Чернышенко. На базе университета по поручению правительства РФ создается консорциум из учреждений высшего и среднего профессионального образования. Вузам рекомендовано в него вступить.

Опорным образовательным центром, который будет готовить кадры для цифровой экономки, выбран университет Иннополис

Напомним, Владимир Путин определил цифровую трансформацию как национальную цель развития до 2030 года. Для этого надо выполнить четыре показателя:

добиться «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы (в том числе здравоохранения и образования, государственного управления);

увеличить до 95% доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде;

довести до 97% долю домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету;

в 4 раза увеличить вложения в отечественные решения в сфере ИТ. Для выполнения этих задач необходимы высококвалифицированные ИТ-кадры.

Университет Иннополис готовит кадры для цифровой экономики. В разработке его образовательных программ участвуют специалисты ведущих российских компаний, знающие специфику отрасли и потребности рынка. Именно поэтому всероссийское совещание «Кадры для будущего» провели именно здесь, в Иннополисе.

С докладом в рамках темы «Кадры для цифровой экономики» выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. О цифровизации в сфере образования и в индустриальной промышленности рассказали представители Университета Иннополис, РАНХиГС, МГТУ «Станкин». О применении технологий искусственного интеллекта в образовании и науке доложили представители Минэкономразвития РФ, Уфимского государственный нефтяного технического университета. Участники совещания заслушали и доклад «Об опыте Иннополиса по привлечению и подготовке кадров в сфере информационных технологий».

В ходе совещания представили и готовую программу дополнительного профессионального образования. По ней повышение квалификации к 2024 году пройдут не менее 30% профессорского-преподавательского состава вузов, готовящих студентов для приоритетных отраслей экономики, и не менее 70% преподавателей ИТ-направлений подготовки.

1 / 69 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов