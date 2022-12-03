Жителя Татарстана обвиняют в убийстве из-за обвинений в другом убийстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». В преступлении обвиняется 46-летний житель Зеленодольского района республики, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 23 июля этого года подозреваемый у себя дома распивал алкоголь вместе со своей сожительницей и своим 52-летним знакомым. В какой-то момент последний стал упрекать хозяина жилья в убийстве своей матери, за которое он сам и был осужден.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мужчина заявил, что к преступлению не причастен, а после этого нанес своему гостю ранение в живот. Пострадавшего доставили в Зеленодольскую ЦРБ, но спустя несколько часов он скончался.

Причастность к совершению преступления мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором передано в суд для рассмотрения по существу.

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Артем Гафаров