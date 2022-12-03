В Татарстане согласовали схемы работ по программе «Наш двор» в 2023 году

В Татарстане завершили согласование схемы работ программы «Наш двор» на 2023 год. Об этом сообщила куратор программы Арина Петрова, рассказывает пресс-служба президента Татарстана.

Петрова пояснила, что согласование должно было завершиться еще 30 ноября, некоторые муниципалитеты не уложились в срок. В число опоздавших вошли Нижнекамский и Бугульминский районы.

Арина Петрова. Фото: соцсети

Куратор программы также обратила внимание глав районов на то, что не сдана документация по проведенным работам в рамках программы по наружному освещению — только 57% сдано заказчику, по дорожным работам — сдано только 76%. При этом Петрова отметила хорошую работу по сдаче документов о выполнении работ по передаче установленного во дворах оборудования (97%).

Петрова также представила данные по вопросам обсуждения схем благоустройства дворов с жителями в разрезе муниципальных районов.

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Артем Гафаров