В Нижегородской области началось строительство российско-белорусских трамваев

Фото: telegram-канал Глеба Никитина

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с послом Беларуси в Росиии дали старт производству новой модели трамваев. Торжественное мероприятие прошло в городе Ворсме. Об этом Никитин рассказал в своем telegram-канале.

— Площадка станет производственной базой для модернизации системы городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. Наша программа — крупнейшая в России! По-настоящему уникальный пример сотрудничества! В Ворсме произведут для Нижнего Новгорода порядка 170 трамваев, в их числе и трехсекционные. Название у них со смыслом — «МиНиН», что означает Минск плюс Нижний Новгород, — написал губернатор.

Фото: telegram-канал Глеба Никитина

Такое название отсылает также и к русскому национальному герою Кузьме Минину, который погребен в Нижегородском кремле.

Никитин отметил, что создание производства в Ворсме — отличный пример сотрудничества России и Беларуси. Кооперация с предприятием «Белкоммунмаш», по его словам, выгодна для всех. Сейчас в Ворсме уже создано примерно 150 рабочих мест, а при выходе на полную мощность нового производства их будет около 500.

Отмечается, что более 90% комплектующих для трамваев — российского и белорусского производства.



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Артем Гафаров