Проект «Крупнокалиберный переполох» подал заявку на регистрацию собственного товарного знака

Российский проект «Крупнокалиберный переполох», авторы которого рассказывают об оружии и гуманитарной помощи в горячих точках, собирается зарегистрировать собственный товарный знак. Как выяснило «Реальное время», заявка на его регистрацию подана еще весной.

27 апреля принято решение о принятии заявки к рассмотрению. В настоящее время делопроизводство находится на этапе экспертизы заявленного обозначения. Заявителем выступает индивидуальный предприниматель из Чечни Евгений Попов.

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Проект «Крупнокалиберный переполох» появился как канал на YouTube в 2020 году. Его ведущий по прозвищу Команданте на полигоне рассказывает о различных типах оружия, а также тестирует на прочность различные предметы и технику.

Блог основан не только на развлекательном и образовательном контенте. Монетизация от рекламы и донатов идет на закупку гуманитарной помощи, которую участники проекта сами развозят в зоны боевых действий.

В своих последних видеороликах команда проекта развозит хлеб в поселки ДНР, которые регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских военных.



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Максим Кокунин