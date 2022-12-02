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Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 47%

10:33, 02.12.2022
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 47%
Фото: пресс-служба президента Татарстана

По итогам января — сентября 2022 года татарстанско-узбекистанский товарооборот вырос на 47%. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что по итогам 2021 года товарооборот между республикой и Узбекистаном превысил $193 миллиона. Ряд крупных промышленных предприятий, действующих на их территории, продолжают активно сотрудничать.

Рустам Минниханов обратил внимание на важность расширения гуманитарного взаимодействия. На сегодняшний день в республиканских вузах образование получают 3 335 студентов из Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, внешнеторговый оборот Татарстана за январь — июнь 2022 года составил $9,6 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14%.

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Татьяна Демина
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

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