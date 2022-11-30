В Казани на приглашение Деда Мороза и Снегурочки домой вырос спрос на 217%

Родители уже начинают активно готовиться к новогодним праздникам, бронируя свободные даты у артистов, преображающихся в сказочных персонажей. В Казани рост спроса на их услуги составил 217%. Об этом сообщает «Авито Услуги».





Фото: Максим Платонов (архив)

А по всей стране рост спроса на новогодних персонажей вырос на 147% по сравнению с прошлым годом. Объявлений от аниматоров за ноябрь в Казани стало больше на 58%.

Средняя стоимость на «Авито» в ноябре составляет около 1 300 рублей. Цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия.



Как правило, приглашают не только Деда Мороза и Снегурочку, но и других персонажей. Например, в ноябре родители искали для своих детей аниматоров в костюме белого мишки, а также героев из мультфильма «Холодное сердце»: Олафа, Эльзу, Анну.

Напомним, в столицу Татарстана 5 декабря на железнодорожный вокзал Казань-1 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция остановится в городе в 15.35.

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Диана Фатыхова