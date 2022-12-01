Домашняя «Селедка под шубой» обойдется жителям Казани в 3,2 раза дешевле готовой

Приготовление салата «Селедка под шубой» для жителей Казани обойдется в среднем в 332 рубля — это 3,2 раза дешевле, чем купить готовый салат в гипермаркете, подсчитали специалисты онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».



Для классического рецепта необходимо 400 г сельди, 1 головка репчатого лука, 600-700 г картофеля, 800 г свеклы, 300 моркови, 4 куриных яйца и 250 г майонеза.

Если взять продукты со скидками, то стоимость приготовления салата снизится на 83 рубля. Такой же объем салата, но уже приготовленного в кулинарии гипермаркетов, будет стоить казанцам около 1 090 рублей.

Для приготовления более изысканного варианта салата — «Селедки под королевской шубой» — понадобятся филе слабосоленой семги и красная икра. В такое блюдо иногда добавляют плавленный сыр, сливочное масло и кисло-сладкие яблоки. Некоторые экспериментируют с подачей и сервировкой: в рецептах предлагают подавать салат на вафельных коржах, в виде бутербродов или канапе и даже заворачивать в армянский лаваш.

Чаще всего казанцы покупают селедку в ноябре-декабре. При этом консервы из сельди оказались более популярными, чем свежая рыба. В среднем их покупают более чем в 4 раза чаще, а на один заказ приходится 1,3 упаковки. Слабосоленую или соленую семгу активнее всего берут в декабре.

Домашний чак-чак казанцам тоже обойдется дешевле готового — почти в полтора раза. Шесть порций чак-чака по классическому рецепту будут стоить примерно от 260 до 324 рублей (в зависимости от скидок на продукты). При этом в магазине его можно приобрести в среднем за 443 рубля, что в 1,4 раза дороже.

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Маргарита Головатенко