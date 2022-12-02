Исследование: какие самые популярные браузерные игры в Казани

В Казани пользуются популярностью браузерные игры про макияж, одежду, прически. В Москве — домино, а в Челябинске — игры про тракторы. Об этом сообщает «Яндекс Игры».

В целом россияне до 24 лет часто выбирают игры для компании: «на двоих», «io» и «Монополию». После 25 лет — «для детей», «машинки», «развивающие» и так далее.

Кроме того, россияне от 25 до 44 лет в основном ищут игры, в которые сами играли на приставках в детстве. Например, «симулятор денди» или «игры сега онлайн». Примерно после 45 активно ищут онлайн-версии классических настольных игр: нарды, пасьянс.

Стоит отметить, что среди классических игр жителей Казани больше интересуют шахматы и шашки.

Фото: pxhere.com

Напомним, общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30—35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.



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Диана Фатыхова