Девятерых российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена
Из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны.
— В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сказано в сообщении.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть
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