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Девятерых российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена

17:25, 26.11.2022
Девятерых российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена
Фото: realnoevremya.ru

Из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, заявили в Минобороны.

— В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
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