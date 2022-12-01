Сергей Цеков прокомментировал законопроект о запрете использования в рекламе не кириллического алфавита

В Госдуму внесли законопроект о запрете использования в рекламе не кириллического алфавита. Он, как рассказал один из авторов инициативы сенатор Сергей Цеков, сможет защитить русский язык от «врагов России».

— У нас засилье иностранщины, у нас сплошь и рядом появляются иностранные слова, которые засоряют наш язык и принижают его и языки национальных меньшинств. Мы используем иностранные языки государств, которые являются не дружественными, а, откровенно сказать, врагами России, прежде всего Англии и США. Язык — это код страны как таковой, код национальности, поэтому, по мнению фактически всего Крыма, чтобы избавиться от этой иностранщины на наших вывесках, реклама как таковая должна быть только на кириллице. Мы заявляем этим законопроектом, что мы защищаем не просто русский язык, мы защищаем кириллицу как основу русского языка, — цитирует его «Газета.Ru».

По его словам, законопроект должен был появиться еще давно.

— Все наши республики и все регионы РФ тоже общаются в основном на русском языке, понятно, что есть еще языки национальные в регионах РФ, есть языки народов РФ, но они все тоже основываются или пишутся на кириллице. Это надо было сделать 30 лет назад, 50 лет назад, чтобы сейчас у нас не возникали проблемы, чтобы мы не видели сплошь и рядом засилье латиницы как таковой, — отметил член Совета Федерации.

Стоит отметить, что правило не будет распространяться на указания фирменных наименований и товарных знаков, которые прошли государственную регистрацию.

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