Компания Ак Барс Страхование заняла первое место в рэнкинге ESG-прозрачности «Эксперт РА»

Фото: предоставлено ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Компания Ак Барс Страхование заняла первое место в рэнкинге ESG-прозрачности среди страховых компаний. Рейтинг составлен агентством «Эксперт РА». Методология оценки включает в себя четыре блока, из которых складывается итоговый показатель.

Три блока сформированы из основных компонентов ESG. Эксперты оценивали уровень раскрытия информации о влиянии на окружающую среду (фактор E), общество (S) и о качестве корпоративного управления (G). Четвертый блок включает в себя стандарты нефинансовой отчетности.

В своем заявлении «Эксперт РА» отмечает, что качество раскрытия корпоративной информации у лидеров отраслей продолжает повышаться и служит ориентиром для других компаний. Сейчас «Эксперт РА» является крупнейшим кредитным рейтинговым агентством, аккредитованным Банком России. Оно создано в 1997 году.



Услуги предоставляются ООО «Ак Барс Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ №3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019 http://Akbarsstrah.ru

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