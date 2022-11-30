В России в сентябре реальная зарплата снизилась на 1,4%

Реальные зарплаты россиян в сентябре этого года продемонстрировали снижение на 1,4% в годовом выражении, но выросли на 3,2% по сравнению с августом, сообщает Росстат.



С января по сентябрь реальные заработные платы снизились на 1,5% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 61,88 тысячи рублей (+12,1% в годовом выражении). За январь — сентябрь номинальные зарплаты выросли на 12,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе. Глава государства заявил, что следует направить финансовую помощь регионам, нуждающимся в ней. Необходимость этих мер он объяснил инфляцией, с которой столкнулась Россия в этом году.

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Маргарита Головатенко