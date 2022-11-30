Александр Тищенко назвал главные тренды банковского рынка в 2023 году

Весь 2023 год будет годом адаптации и перестройки банковской системы, рассказал председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко, выступая на открытой лекции «Перестановка сил на банковском рынке: стратегии и вызовы нового времени» в Финансовом университете при правительстве РФ. Мероприятие состоялось в рамках серии деловых встреч известных выпускников Финансового университета со студентами и преподавательским составом вуза.



По его словам, в этом году средние игроки за счет гибкости смогли нарастить клиентскую базу, однако, чтобы сохранить клиентов, необходимо продолжать выстраивать новую инфраструктуру для расчетов в валютах дружественных стран, разрабатывать новые инструменты для сбережения и инвестирования, развивать цифровой сервис.

— Больше шансов вырасти у тех, кто диверсифицирует направления бизнеса со ставкой на обеспеченное кредитование, расчетно-инвестиционные услуги и работу в сегменте малого и среднего бизнеса, — сказал он.

Основные тенденции 2023 года, которые обозначил Тищенко: переход на отечественные IT-решения, развитие рынка цифровых финансовых активов, повышение конкуренции между банками на маркетплейсах и дальнейшая дедолларизация.

По словам эксперта, оставшиеся валютные счета населения в долларах в основном будут переведены в рублевые или сконвертированы в дружественные валюты, например, в юани:

— Китайской валюты на рынке становится больше, но пока она преимущественно является для банков пассивом до востребования. Хорошие условия по ставке и спросу есть на сроке не более трех лет, а сделки более длинной дюрации будут носить эпизодический характер. Чтобы были доступны более длинные сроки в юаневых бондах, нужны долгосрочные инвесторы. Физические лица пока к китайской валюте не привыкли.

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Маргарита Головатенко