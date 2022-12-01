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Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал, куда выгоднее всего поехать в декабре

03:30, 01.12.2022
Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал, куда выгоднее всего поехать в декабре
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сервис «Яндекс Путешествия» назвал города, куда выгоднее всего поехать на поезде в декабре из Казани.

Сервис «Яндекс Путешествия» назвал города, куда в декабре можно приобрести самые бюджетные железнодорожные билеты.

В следующем году из Казани выгоднее всего уехать в Ульяновск за 749 рублей, за 842 рубля можно отправиться в Ижевск, за 887 — в Саранск, в Янаул — за 933 рубля, а в Пензу билет будет стоить 1 072 рубля. Поездка из Казани в Москву обойдется в 1 118 рубль, в Санкт-Петербург — будет стоить 3 013 рублей, а в Адлер — 3 066 рублей.

Фото: pxhere.com

Из Москвы на поезде можно уехать в Калугу за 633 рубля, в Тулу — за 822 рубля, в Рязань — за 850 рублей, за 869 рублей — в Вязьму, в Ярославль — за 950 рублей.

Напомним, всего по России в зимние каникулы будут курсировать около 1 тысячи дополнительных поездов вместимостью порядка 4,5 млн пассажиров.

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Диана Фатыхова
АналитикаЭкономикаБюджетОбщество Татарстан

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