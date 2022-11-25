В новогодние каникулы между Казанью, Москвой и Петербургом будут курсировать дополнительные поезда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогодние каникулы между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом увеличат количество курсирующих поездов, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Дополнительные поезда будут курсировать с 23 декабря по 9 января.

Отмечается, что билеты на них поступят не сразу, а постепенно — билеты можно купить как в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД».



Фото: realnoevremya.ru

Всего по России в зимние каникулы будут курсировать около 1 тысячи дополнительных поездов вместимостью порядка 4,5 млн пассажиров.

Сегодня стало известно, что технологии для электропоезда с четвертым максимальным уровнем автоматизации, при котором присутствие машиниста в кабине не требуется, будут готовы уже в конце 2023 года.



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Илина Хакимова