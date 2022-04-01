Правительство России: в 2021 году исполнение гособоронзаказа составило от 88 до 100%

В правительстве России заявили, что в 2021 году выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) у разных госзаказчиков составило от 88% до 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что с прошлого года исполнение гособоронзаказа впервые стало оцениваться не в объемах освоенных средств, а в количестве выполненных заданий ГОЗ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%. Он назвал это хорошим показателем.



Дарья Акимова