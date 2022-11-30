Татарстан получит компенсацию затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан получит в качестве компенсации затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий почти 1,2 миллиарда рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства России.

Всего на частичную компенсацию затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Кабмин выделил 7,7 млрд рублей. Кроме Татарстана, средства получат Башкирия, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Саратовская области, а также некоторые другие регионы. Всего в списке 43 субъекта.

По задумке властей, выделенные средства должны помочь регионам России компенсировать часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельскохозяйственной продукции, а также селекционно-семеноводческих и племенных центров. Финансирование рассчитано на 152 инвестиционных проекта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане производителям зерновых культур планируется предоставить субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства. Критериев отбора получателей субсидии всего два — работа в республике и уплата налогов в бюджет региона, а также ведение деятельности по производству зерновых культур.

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Татьяна Демина