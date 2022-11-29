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Стефани Фраппар станет первой в истории женщиной — главным арбитром в матче ЧМ по футболу

22:25, 29.11.2022
Стефани Фраппар станет первой в истории женщиной — главным арбитром в матче ЧМ по футболу
Фото: wikipedia.org/Sven Mandel

Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Она станет первой женщиной, работающей на мировом первенстве в роли главного арбитра, сообщает ТАСС.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря между сборными Германии и Коста-Рики.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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