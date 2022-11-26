УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань»

В пятницу вечером в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась поражением хозяев со счетом 70:82 (9:29, 12:21, 18:18, 31:14).

Таким образом казанские баскетболисты одержали 11-ю победу в 12 матчах сезона и заняли второе место в турнирной таблице. Их соперники с шестью победами — на пятом месте. Следующую игру УНИКС проведет дома 29 ноября с «Минском», а «Локомотив-Кубань» 28 ноября примет саратовский «Автодор».

Самым результативным игроком матча в Краснодаре оказался защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков. У краснодарской команды больше всех очков набрал Джейлен Барфорд (15).

Мария Иванова