Жители казанского ЖК вынуждены самостоятельно чистить общественное пространство у дома
Жители казанского ЖК «Ричмонд» вынуждены самостоятельно чистить набережную возле дома. Об этом они сообщили ГТРК «Татарстан».
— Уже месяц не вывозится мусор, снег — как выпал, не убирали. До такой степени образовался лед, что сейчас мы, жители, хотя бы попытались сделать тропинки небольшие. Очень тяжело, — рассказывает одна из жительниц ЖК в видеообращении.
По информации издания, возникла такая ситуация из-за того, что застройщик не стал продлевать договор с организацией, обслуживающей набережную возле комплекса. Между тем территория приходит в запустение.
Так как набережная — единственное общественное место в Новом Аракчино, жители вынуждены чистить территорию самостоятельно.
Старт продаж квартир здесь открылся в 2018 году. Застройщики презентуют «Ричмонд» как ЖК бизнес-класса, где дома больше похожи на курорты.
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