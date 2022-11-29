Жители казанского ЖК вынуждены самостоятельно чистить общественное пространство у дома

Фото: скриншот видео/trt-tv.ru

Жители казанского ЖК «Ричмонд» вынуждены самостоятельно чистить набережную возле дома. Об этом они сообщили ГТРК «Татарстан».

— Уже месяц не вывозится мусор, снег — как выпал, не убирали. До такой степени образовался лед, что сейчас мы, жители, хотя бы попытались сделать тропинки небольшие. Очень тяжело, — рассказывает одна из жительниц ЖК в видеообращении.

По информации издания, возникла такая ситуация из-за того, что застройщик не стал продлевать договор с организацией, обслуживающей набережную возле комплекса. Между тем территория приходит в запустение.

Так как набережная — единственное общественное место в Новом Аракчино, жители вынуждены чистить территорию самостоятельно.

Старт продаж квартир здесь открылся в 2018 году. Застройщики презентуют «Ричмонд» как ЖК бизнес-класса, где дома больше похожи на курорты.

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Елизавета Пуншева