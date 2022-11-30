На новогоднее оформление Мензелинска потратят 1,2 млн рублей

Исполком Мензелинского района Татарстана проведет работы по подготовке Мензелинска к проведению праздничных новогодних мероприятий на 2023 год. На праздничное оформление потратят 1,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подать заявку можно до 7 декабря 2022 года. Срок исполнения контракта — до 31 декабря.



Подрядчик должен обеспечить безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков, выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

На праздничные гирлянды планируется потратить 596 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Казани в прошлом году на площадке около «Чаши», где установлена главная елка города, Новый год встретили 34 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана. Собравшиеся люди смотрели новогодние обращения президентов России и Татарстана Владимира Путина и Рустама Минниханова, танцевали и слушали новогодние хиты и популярные песни в исполнении групп «Хитобои» и «Веселые Волгари».



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Диана Фатыхова