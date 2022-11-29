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В отделе полиции Тюлячей найден мертвым сотрудник ПДН

08:53, 29.11.2022 2
В отделе полиции Тюлячей найден мертвым сотрудник ПДН
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне в 16.45 в котельной отдела полиции Тюлячей обнаружили тело старшего инспектора подразделения по делам несовершеннолетних с двумя огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 42-летний капитан полиции покончил с собой с помощью табельного оружия, возможной причиной источники «Реального времени» называют долги.

«В настоящее время по данному факту в МВД по республике Татарстан проводится проверка», — сообщили журналисту «Реального времени» в пресс-центре ведомства.

В правоохранительных органах погибший прослужил 18 лет, большую часть на родине — в Рыбно-Слободском районе республики. В Тюлячи перевелся в начале 2020-го. У него остались жена и три дочки.

По данным источников «Реального времени», Следком уже возбудил дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:15
    Дурак одним словом.Почему соответствующие службы не знали что у него долги.
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  • Анонимно 09:23
    Основной причиной того, что мужчины живут в РФ на 20 лет меньше, чем женщины (61 и 85 соответственно), как раз и является доведение мужчин до самоубийства - в основном через алкоголизм и табакокурение.
    Давно пора "обратить" на это внимание.
    Почему для мужчин созданы невыносимые условия жизни?
    Кто в этом заинтересован?

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