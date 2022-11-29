В отделе полиции Тюлячей найден мертвым сотрудник ПДН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне в 16.45 в котельной отдела полиции Тюлячей обнаружили тело старшего инспектора подразделения по делам несовершеннолетних с двумя огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 42-летний капитан полиции покончил с собой с помощью табельного оружия, возможной причиной источники «Реального времени» называют долги.



«В настоящее время по данному факту в МВД по республике Татарстан проводится проверка», — сообщили журналисту «Реального времени» в пресс-центре ведомства.



В правоохранительных органах погибший прослужил 18 лет, большую часть на родине — в Рыбно-Слободском районе республики. В Тюлячи перевелся в начале 2020-го. У него остались жена и три дочки.

По данным источников «Реального времени», Следком уже возбудил дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства.

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