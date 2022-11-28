Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

В отношениях России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



— Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере, — приводит «РИА Новости» его слова.

Токаев добавил, что Астана в этом вопросе не драматизирует. О необходимости дополнительных переговоров Токаев сказал президенту России Владимиру Путину. Глава Казахстана выразил уверенность, что стороны достигнут договоренностей по всем рабочим вопросам.

Фото: realnoevremya.ru

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента 22 ноября. Инаугурация прошла 26 ноября.



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Маргарита Головатенко