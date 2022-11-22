В ЦБ заявили, что вторичные санкции мешают адаптации реального сектора к новым условиям

Фото: Анна Сейтумерова

Динамика российской экономики складывается лучше ожиданий, однако необходимо учитывать вопросы, касающиеся ограничений в отношении российского экспорта и импорта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.



— По-прежнему есть вопрос по поводу того, что будет происходить с физическими объемами нашего экспорта в условиях того, что санкционный режим ужесточается, — приводит его слова «Интерфакс».

Заботкин отметил, что еще предстоит увидеть, как принятые решения отразятся на способности компаний продавать продукцию за рубеж: есть вопрос баланса между объемом и ценой.

— Со стороны импорта санкционный режим тоже ужесточается. Мы видим свидетельства того, что наши зарубежные непартнеры все более активно продвигают практику вторичных санкций. Это то, что мешает адаптации реального сектора, мы должны это учитывать, — сказал он.

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года может составить 3,1%, сказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В качестве драйверов развития он обозначил сферы сельского хозяйства и строительства. По словам экономиста, этот год «лучше, чем все ожидали».



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Маргарита Головатенко