Боррель: Турция не занимается обходом антироссийских санкций

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил на вопросы депутатов Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге. Он заявил, что власти Турции смогли подтвердить, что в стране отсутсвует реэкспорт запрещенных санкциями товаров ЕС в Россию, передают «РИА Новости».

— Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром [иностранных дел Турции Мевлютом, — прим. ред.] Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию <...> тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС, согласно данным, не подтверждается», — сказал Боррель.

Он отметил, что факт увеличения экспорта из Турции в России в целом подтвердлися, но в то же время не было зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию.



По его словам, Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против России. «Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию... Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию», — резюмировал глава евродипломатии.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

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Илина Хакимова