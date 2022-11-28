Темляков назвал причины повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана объяснили, в чем заключается необходимость повышения тарифов на проезд. Об этом пишет ГТРК «Татарстан».

— У перевозчиков долги и убытки. Нужны деньги на содержание. Кто-то из частных перевозчиков даже берет кредиты, чтобы обслуживать автопарк. Само обслуживание автопарков повысилось на 20 процентов. Запчасти повысились в цене на 200 процентов, — объяснил глава ассоциации Сергей Темляков.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, автопарк необходимо обновлять. Одна единица транспорта повысилась в цене на 6 миллионов — с 10 до 16 миллионов рублей. 250 машин из 800 требуют замены.

— С ростом стоимости нефтепродуктов, с ростом зарплаты сотрудников, производителей шин, запчастей идет ежегодное повышение цен. Причем важно подчеркнуть, что это повышение цен не влияет на качество. Если мы хотим кардинальных решений, то и стоимость проезда должна существенно вырасти, — подчеркнул заместитель руководителя Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта Александр Морозов.

В профильном министерстве отметили, в этом году на расходы и оплату лизинговых платежей направили 195 миллионов рублей. Кроме того, перевозчикам выплачивают субсидии на сумму 23 рублей за поездки льготных категорий граждан. На эти цели республика выделила 1 миллиард рублей. Однако предприятия хотят добиться стопроцентной компенсации.

Фото: realnoevremya.ru

— Цены на месте не стоят, тут вопрос — не перегнуть палку. Надо не дать «загнуть» перевозчиков, с другой стороны, общественный транспорт — социальная сторона жизни. Нам нужно найти золотую середину, — прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

По информации издания, есть и другая проблема. При оплате за количество пассажиров перевозчики устраивают гонки на улицах города. Тут может помочь переход на брутто-контракты. При таком формате оплата производится не за количество пассажиров, а за пройденные километры. В исполкоме города сообщили, что такая возможность сейчас прорабатывается.

На данный момент проезд стоит 36 рублей при оплате наличными, а при оплате картой — 31. Перевозчики хотят повысить тариф на 2 рубля. Соответственно, до 38 рублей наличными и до 33 рублей по банковской карте.



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Елизавета Пуншева