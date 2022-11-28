Илон Маск считает, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить миллиард

Американский бизнесмен и владелец компании «Twitter» Илон Маск поделился мнением, что число ежемесячных пользователей социальной сети уже через год может превысить миллиард.

— Я думаю, что вижу перспективу того, что число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард через 12-18 месяцев, — говорится в твите Маска в соцсети.

Ранее директор компании заявил, что число активных пользователей социальной сети Twitter достигло рекордных значений, однако точных цифр он не рассказал. Позже стало известно, что оно превысило 259,4 млн.

Вчера Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств на App Store и Google Play. «Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон», — сказал он.

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Илина Хакимова