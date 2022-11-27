НАТО признали, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в дорого обходится жителям стран Запада. Тем не менее, он отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву, сообщает ТАСС с ссылкой на интервью немецкой газете Welt am Sonntag.



— Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе, — сказал Столтенберг.

Однако генсек НАТО подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву: «нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине», отметил он. Столтенберг считает, что «можно усилить позицию Украины за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку».



На этой неделе США снова выделили Украине прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщила министр финансов Джанет Йеллен. Учитывая новые пакеты помощи, США в сумме направило Украине уже порядка 13 млрд долларов. В заявлении министра сказано, что «эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украине».

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Илина Хакимова