Главное о коронавирусе на 27 ноября: новый штамм из США с 80% смертностью, антиковидный Шанхайский марафон
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Татарстане достигло 190 227
- По данным на 26 ноября, в Татарстане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы были 33 человека. Всего в республике зафиксировано 190 227 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 187 323 человека, умерли 2 006 пациентов. Последний раз о летальном исходе из-за болезни сообщалось 13 ноября, тогда погиб один человек.
Народная артистка России Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации с коронавирусом
- Искусственный возбудитель COVID-19 на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта создали ученые Бостонского университета, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов: «Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин».
- Народная артистка России, режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Ищите женщину» Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации с коронавирусом: «Я нахожусь дома, это все сплетни, все у меня хорошо. Кашляю, но я не знаю, что это, поэтому решила дома временно самоизолироваться. Это не имеет отношения к тому, что пишут, я просто приехала, взяла лекарства и уехала».
- Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 501 против 488 днем ранее. Стоит отметить, что более 500 заболевших за сутки в городе выявили впервые с 24 октября. Всего в Северной столице с начала пандемии зарегистрировали 1 796 632 случая заражения.
В китайском Синцзяне ослабят коронавирусные ограничения после протестов
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 641 311 474 раза, 6 630 298 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 564 494). На второй строчке — Индия (44 672 787), на третьей — Франция (37 789 817), на четвертой — Германия (36 373 164), на пятой — Бразилия (35 149 503).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 197). За ними следуют Бразилия (689 442), Индия (530 612), Россия (383 892, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).
За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала адаптировать стратегию борьбы с коронавирусом к конкретной ситуации в странах. Как отметили в организации, «важно инвестировать в кадры здравоохранения, обеспечивать непрерывность работы служб здоровья». «Мы находимся сегодня в лучшей ситуации, чем год или два года назад, имеем инструменты, включая вакцины, для борьбы с COVID-19», — отметили там.
- Сегодня состоялся Шанхайский марафон, отмененный в прошлом году из-за COVID-19. При этом, спортсмены беги в условиях жестких антиковидных ограничений. Участие в забеге приняли порядка 18 тысяч человек. Выйти на дистанцию смогли только те, кто постоянно проживает в Шанхае. К забегу также допустили иностранцев, которые прожили в городе не менее шести месяцев и имеют действующую визу.
- В Урумчи, который является столицей Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, ослабят коронавирусные ограничения после того, как жители вышли на протесты из-за них. Среди лозунгов участников было требование отмены карантина, который действует с августа.
- В Китае за 26 ноября выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 39 791 нового случая. Согласно данным Национального комитета здравоохранения КНР, максимальное число зараженных фиксируется уже четвертый день подряд. Уточняется, что количество заболевших, у которые проявились симптомы коронавируса, составило 3 709 человек, у остальных 36 082 зараженных COVID-19 не проявились симптомы.
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