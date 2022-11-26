В посольстве России назвали критику США закона о запрете ЛГБТ-пропаганды вмешательством в дела страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия рассматривает критику со стороны должностных лиц США в отношении принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство во внутренние дела страны, заявили в посольстве РФ в США.



— Требуем от Вашингтона уважать выбор нашего народа, придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности, — заявили в посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что «Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей».

Вчера Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.



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Маргарита Головатенко