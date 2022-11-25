Минсельхоз России сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель

Министерство сельского хозяйства России формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году является главной целью федерального проекта «Стимулирование виноградарства и виноделия»: для этого планируется совокупно выделить 26,4 млрд рублей господдержки.

Реализация проекта началась в этом году: финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 3,5 млрд рублей (на 46% выше текущего года).

Фото: pixnio.com

— С января по октябрь выпуск вина уже вырос на 9%, до 27 миллиона декалитров, игристого вина — на 26,7%, до 11,7 миллиона декалитров, коньяка — на 14,7%, до 7,2 миллиона декалитров. Основной объем реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание в нашей стране сейчас уделяется развитию культуры потребления вина, — говорится в сообщении.

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Максим Кокунин