Владимир Путин и Рамзан Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в зоне спецоперации

После встречи с матерями участников специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что в сегодняшнем общении с президентом приняла участие домохозяйка из Чечни Жарадат Агуева, у которой в настоящее время в зоне проведения спецоперации находятся два сына. Путин пообещал матери чеченских военнослужащих передать Кадырову ее добрые слова в его адрес.

— Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции, — сказал Песков.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в июне глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что тот определил новые задачи для ускорения операции на Украине.

По его словам, они предметно обсудили вопросы проведения спецоперации и определили дальнейшие пути взаимодействия. Принятые Шойгу меры подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Они позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров.

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Максим Кокунин