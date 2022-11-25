Дмитрий Чернышенко объявит победителей на создание кампусов на следующей неделе

Регионы-победители конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня будут названы на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума DID-2022 в Иннополисе.

— В прошлом году в рамках первой волны (конкурсного отбора) были отобраны 8 регионов. Недавно завершился отбор второй волны, и на следующей неделе подведем итоги официально. Следите за объявлениями, — заявил он.

По поручению президента в стране создаются современные студенческие кампусы. Планируется, что до 2030 года их появится не менее 25 в стране. Так, в прошлом году было отобрано 8 заявок на строительство кампусов мирового уровня. Их создадут в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Вторая волна приема заявок регионов завершилась осенью. Как сказал Чернышенко, в этом году на отбор поступило 39 заявок из 34 субъектов России.

Есть ли среди них заявка Татарстана, вице-премьер не уточнил. Однако в августе этого года президент республики Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посещали и кампус высшей нефтяной школы нефти в Альметьевске, которая создается на базе Альметьевского государственного нефтяного института и ТатНИПИнефть. Тогда глава региона выразил уверенность, что школа выйдет на мировой уровень.

Общая стоимость представленных в этом году проектов превышает 1 трлн рублей, говорил ранее Чернышенко. Отобранные проекты будут на 58% финансироваться из федерального и региональных бюджетов, а на оставшиеся 42% — за счет частных инвестиций.

— Это говорит о том, что бизнес тоже видит для себя перспективы в программе строительства кампусов мирового уровня, — отмечал Чернышенко.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня зампред правительства России с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым оценили ход строительства корпусов студенческих общежитий Иннополиса.

При эксплуатации этих зданий используются отечественные ТИМ-системы (технологии информационного моделирования). Благодаря им появится возможность размещать заявки о протечке труб, сломанном замке или выключателе и отслеживать процесс их отработки в онлайн-режиме.

На строительство общежитий выделено 2,5 миллиарда рублей. Заселить сюда первых студентов планируется в следующем учебном году.

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Луиза Игнатьева