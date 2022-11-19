Две пенсионерки из Казани стали жертвами мошенников и потеряли более 300 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Две пенсионерки из Казани стали жертвами мошенников и передали им более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Одна и потерпевших рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок от неизвестных. Мошенники убедили женщину, что ее дочь стала участницей ДТП и сказали ей, что вопрос можно решить, передав деньги курьеру. С дочерью пенсионерка связалась только после звонка.



В аналогичную ситуацию попала друга жительница Казани — чтобы «спасти» внучку, пенсионерка отдала неизвестному мужчине 150 тысяч рублей.

В отделах полиции «Савиново» и «Азино-2» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

За три дня 27 жителей Татарстана перечислили мошенникам более 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике. Уточняется, что среди потерпевших 19 женщин (в том числе 11 пенсионерок) и 8 мужчин (из них 3 пенсионера).



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Илина Хакимова