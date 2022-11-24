Владимир Путин выделил разработчика Иннополиса Руслана Лукина среди 11 перспективных IT-ученых страны

Фото: официальная группа Университета Иннополис во «ВКонтакте» (Руслан Лукин)

Президент России Владимир Путин на ежегодной конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» назвал 11 молодых перспективных IT-ученых страны. Среди них он выделил разработчика из Иннополиса Руслана Лукина.

— Они не так давно начали свой путь в науке, но уже формируют технологический потенциал нашей страны. Среди них Алексей Наумов и Сергей Самсонов из Высшей школы экономики, Владислав Буздин и Инна Минашина из МФТИ, Денис Турдаков из Института системного программирования, Руслан Лукин из Университета Иннополис, — сказал он.

Как отметил глава государства, по некоторым направлениям в этой области Россия идет на шаг впереди некоторых других стран.

— Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, — отметил Путин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня Университет Иннополис договорился о сотрудничестве с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, объединением «Желдортранс», компаниями «Аскон», iSpring и «Отечественный софт». Соглашения подписаны в рамках форума о цифровой трансформации в области образования, бизнеса и госуправления Digital Innopolis Days.

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Луиза Игнатьева