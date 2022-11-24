МТС перейдет на платформу The Platform

Фото: МТС

МТС переходит на платформу The Platform, благодаря чему сэкономит более 1 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Новая платформа объединяет все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС, позволяя быстро создавать и масштабировать сервисы любой сложности. Благодаря этому удастся сократить затраты и сэкономить более 1 млрд рублей до конца 2022 года. Потенциальная прибыль в 2023 году составит около 10 млрд рублей, более 40% продуктов и систем МТС будут размещены на единой платформе.

Платформой будут пользоваться разработчики МТС в восьми городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Пскове, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске.



Фото: МТС

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Диана Фатыхова