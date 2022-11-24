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С улиц Казани эвакуируют еще четыре автомобиля

09:40, 24.11.2022
С улиц Казани эвакуируют еще четыре автомобиля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани вновь предписали эвакуировать машины с улиц. Они, согласно документам из сборника мэрии, отвечают признакам брошенного транспорта и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства.

Эвакуации подлежат четыре авто:

  • серебристый Lifan Smily, размещенный вблизи дома №36А по ул. Адоратского;
  • серебристый ВАЗ 2110, размещенный вблизи дома №19 по ул. Маршала Чуйкова;
  • черный ВАЗ 2114, размещенный вблизи дома №78 по пр. Ямашева;
  • вишневая Daewoo Nexia, размещенная вблизи дома №17 по ул. Маршала Чуйкова.

Собственники должны убрать машины в течение пяти дней со дня публикации извещения, то есть с 24 ноября. В противном случае машины переместят на специализированную стоянку на улице Воровского, где они будут стоять в течение трех месяцев. Если владельцы не заявятся и тогда, машины признают бесхозными.

В конце октября власти Казани предписали убрать с улиц три авто:

  • белый ВАЗ-2121 вблизи дома №83 на улице Короленко;
  • серая Toyota Camry рядом с домом №4а на улице Силикатной;
  • серый Daewoo Nexia возле дома №55а на улице Фатыха Амирхана.

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